Met deze kleine kamerplanten maak je je thuiswerkplek een stuk gezelliger

Werk je nog altijd thuis? Nu je zoveel tijd in je kantoor thuis doorbrengt, mag dat wel wat gezelliger. Met een kleine plant creëer je meteen al een andere sfeer op je thuiswerkplek.

Een plant op je kantoor of bureau zorgt niet alleen voor wat extra sfeer, onderzoek van de universiteit of Hyogo wijst ook uit dat een plant op je bureau stress kan verminderen en je mentale gezondheid een boost kan geven. Twee goede redenen om tijdens de vakantie een bezoekje aan het tuincentrum te brengen zodat je na de zomer weer fris en fruitig aan je bureau zit.

Cactus

Voor de harde werkers zonder groene vingers is de cactus een goede keuze voor het kantoor. Extra leuk: kies voor een cactus met een leuke vorm zoals de ‘konijnencactus’. Staat extra gezellig naast jouw computer:

Spinplant

De spinplant – ook wel graslelie – is ook heel geschikt voor jouw thuiswerkplek. De plant heeft niet heel veel licht nodig. De spinplant groeit hard, dus af en toe moet je ‘m wel even bijknippen:

Kamerpalm

Heb jij ruimte voor een iets grotere plant in je kantoor? Dan is de kamerpalm een goede keuze. De plant is er in verschillende maten, maar is iets groter dan de andere opties. De plant heeft niet veel water en licht nodig en is daarmee erg geschikt voor een kantoor:

Pannenkoekenplant

Inmiddels een klassieker die echt niet meer in jouw interieur mag ontbreken: de pannenkoekenplant. Deze plant vindt het wel fijn om in een wat zonnige ruimte neergezet te worden, maar als ‘ie dan een goed plekje heeft groeit-ie ook meteen goed:

Vrouwentong

Nog eentje voor de mensen met minder groene vingers: de vrouwentong – in het Engels heel mooi: snakeplant. Deze plant krijg je alleen kapot door ‘m te véél water te geven, dus je mag kan ‘m best een keer vergeten:

Bron: Stylist.co.uk. Beeld: iStock