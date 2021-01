Breng meer kleur in huis met deze 6 bloeiende kamerplanten

Een prachtig bosje bloemen in huis halen is natuurlijk altijd fijn. Het is alleen zo jammer dat je de bloemen na één – met een beetje geluk twee – weken alweer bij het grofvuil kunt gooien. Gelukkig hebben we daar een oplossing voor, want je hebt geen boeket meer nodig dankzij deze bloeiende kamerplanten.

Met deze bloeiende kamerplanten breng je gemakkelijk meer kleur in huis.

Te beginnen met een gemakkelijke plant waarvan je zéker weet dat-ie bloemen gaat krijgen: de Anthurium plant. Deze plant is makkelijk in verzorging: geef ‘m niet te veel water en zet ‘m op een licht plekje in huis.

Lepelplant

Ook de lepelplant ken je vast, hij lijkt tenslotte erg op de Anthurium, maar is nét even anders. Goed (en handig) om te weten is dat deze plant het ook goed doet bij wat minder licht. Heb je een hoekje in huis waar het zonlicht maar nauwelijks komt? Dan is deze plant hier zeer geschikt voor. De plant komt altijd met witte bloemen, die op lepels lijken. Daar heeft-ie zijn naam dan ook aan te danken.

Lippenstiftplant

Een leuke naam voor een gezellig plantje. De reden dat deze plant de lippenstifplant heet, komt door de bloemen die hieruit bloeien. Deze lijken namelijk op een lippenstiftje. Deze plant kun is perfect om ergens op te hangen. De plant krijgt het liefst genoeg zonlicht en een vochtige grond.

Orchidee

Eentje die natuurlijk niet in dit lijstje mag ontbreken, is de orchidee. Deze prachtige kamerplant met bloemen komen in heel veel verschillende kleuren geven je huis direct een opkikker. Zet ‘m op een zonnig plekje en de bloemen zullen er prachtig bij staan. Hij heeft één keer in de week een scheutje water nodig en in de winter slechts één keer in de tien dagen.

Ananasplant

De ananasplant of bromelia, zoals deze oorspronkelijk heet, is een gezellige plant die meteen wat kleur in je huis brengt. Het lijkt op een gekleurde ananas die uit de plant groeit. Zet deze op een lichte plek, maar vermijd fel zonlicht in de middag. Geef ‘m eens in de week een scheutje water.

Paradijsvogelplant

En last but not least: de paradijsvogelplant. Let wel: er zijn verschillende soorten van deze plant en niet uit élke soort groeien de prachtige bloemen. Deze plant houdt van veel licht en niet te veel water.

Beeld: Gettyimages