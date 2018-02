Deze prachtige kleur zie je ineens overal op Instagram opduiken

Deze stijlvolle kleur groen is het opeens helemaal: we zien hem overal op Instagram en designblogs opduiken.

Aan het begin van elk jaar komen verffabrikanten en interieurontwerpers met een voorspelling van wat dé kleur van het jaar gaat worden. Voor 2018 voorspelde Pantone dat van de kleur ultra violet (dieppaars), terwijl verffabrikant Sherwin-Williams met oceaanblauw kwam. Ondanks de vele voorspellingen is er één kleur die op dit moment steeds terugkomt op Instagram en designblogs, en dat is saliegroen.

Natuurlijke tint

Deze op de natuur geïnspireerde tint staat prachtig in allerlei verschillende interieurs, van minimalistisch Scandinavisch tot klassiek. Of je nu alle muren van een kamer een kleur wilt geven of een oud kastje gaat pimpen, bekijk dan deze voorbeelden voor de nodige inspiratie.

