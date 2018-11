Déze kleur kun je beter niet dragen als je mooi op de foto wil staan

Een foto kan meer dan duizend woorden zeggen, dus dan is het belangrijk dat je er ook een beetje leuk op staat. Déze kleur kun je dan beter níet dragen.

De kleur die je draagt op een foto kan de foto uiteindelijk enorm beïnvloeden. Lee Eiseman is directeur van het Pantone Color Institute en legt uit welke kleren je wel en juist niet moet dragen als je op de foto gaat.

Bleek

“Pastelkleuren kunnen ervoor zorgen dat je er op de foto nogal bleek uitziet”, legt ze uit. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Helemaal in de wintermaanden, aangezien we dan vaak al wat bleker zijn. Laat die poederroze top of ecrukleurige trui dus maar lekker in de kast hangen. Maar moet je, zonder dat je het wist, ineens op de foto en heb je toch een pastelkleurige outfit aan? Pak dan de poederdoos er even bij en doe wat blush op je wangen voor wat kleur. Dit kan al een groot verschil maken.

Effen kleuren

Je kunt volgens Eiseman dus beter voor wat fellere kleuren gaan. Dan hebben we niet of fluorroze en felgeel. Nee, kies juist voor dieprood of blauwgroene tinten. En ga niet verkleed als een bonte kermis, maar doe alleen effen kleuren aan. Zo is het voor de camera makkelijker om te focussen. Als je niet zo van kleur houdt, kun je altijd nog op safe spelen: “Grijs is dan de beste kleur, zelfs beter dan zwart.” Say cheese!

Welke kleur kleding staat jou het beste? Zo test je het:



Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: PureWow. Beeld: iStock