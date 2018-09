Hoe de kleur van de muren in huis jouw humeur kunnen beïnvloeden

Stel je loopt een kamer binnen waarvan één muur een diepe, oceaan blauwe kleur heeft. Je voelt gelijk een gevoel van rust en kalmte. Ja, dat kan een kleur écht met je doen. Daarom is het belangrijk dat de muren in huis de juiste kleur hebben.

Hoe jij je voelt, kan bepaald worden door de kleur van de muren in huis. Kleuren hebben namelijk een wetenschappelijke impact op je humeur. Ook al is het subtiel, een beetje kleur kan zorgen voor grote veranderingen in je leven. Bepaalde kleuren maken je vrolijk, terwijl je van andere kleuren juist somber wordt. Maar welke kleur doet nu wat?

Virtual reality

Aan het onderzoek van the Florey Institute of Neuroscience and Mental Health in Melbourne, een toonaangevend hersenonderzoekscentrum in Australië, deden 745 mensen mee. Zij kregen een Google Daydream virtual reality-headset van Liminal VR waarop ze vijf kleuren in drie verschillende kamertypes te zien kregen.

Emoties

Nadat de deelnemers alle kleuren in de verschillende kamers hadden gezien, moesten de deelnemers beschrijven hoe ze zich voelden in iedere kamer. Ze konden daarvoor acht verschillende emotionele reacties selecteren, waaronder: opgewonden, opgewekt en gespannen. Ook werd met behulp van een vijfpuntenschaal aan ze gevraagd wat de deelnemers van de kleur vonden.

Verdrietig

“Dit onderzoek heeft fantastische resultaten opgeleverd die aantonen dat mensen echt emotioneel beïnvloed kunnen worden door kleuren”, zegt Damian Moratti, CEO van Liminal VR. Zo geven pastelkleuren zoals lichtgroen, lila en blauwe de deelnemers een rustig gevoel en werden de deelnemers vrolijker en prikkelbaarder door heldere kleuren zoals geel, roze en oranje. En ondanks dat het tegenwoordig hip lijkt om de muren van je kamer donker te verven, kun je dat volgens dit onderzoek beter niet doen. Deelnemers voelden zich juist verdrietig en somber door deze kleuren.

Kleine ruimtes

Ben je toch gek op een bepaalde donkere kleur, gebruik deze kleur dan voor de kleine ruimtes in huis die niet echt van belang zijn, zoals het toilet, de badkamer of de gang. Dit zijn ruimtes waar je niet veel tijd doorbrengt, maar wel een goede impact kunnen hebben op het hele huis.

Bron: Independent. Beeld: iStock