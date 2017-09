Dit is dé kleur die we volgend jaar overal gaan zien

Een verbouwing op het programma staan? Of kan jouw huis wel een nieuw kleurtje gebruiken? De nieuwe trendkleur van volgend jaar is bekend gemaakt en daar gaan veel mensen blij van worden.

De kleur van volgend jaar heet Heart Wood. De kleur is een rustige kleur die gecombineerd kan worden met veel andere kleuren. Daarom is-ie voor veel interieurs geschikt. Er is gekozen voor deze kleur omdat de trendwatchers zagen dat er meer behoefte is aan huiselijkheid. De rustige kleur past daar perfect bij.

Roze toon

Heart Wood heeft een subtiele roze toon die je bijvoorbeeld kunt combineren met groen- en blauwtinten. En zo ziet dat er dan uit:

Bron: Flexa.nl. Beeld: Instagram.