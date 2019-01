Laat de zomer maar komen: déze kleur is uitgeroepen tot de kleur van het jaar 2019

Elk jaar kiest kleurenbedrijf Pantone de kleur van het jaar. Dit jaar kozen zij voor een kleur waarvan je meteen zin krijgt in de lente. En dat kun je op deze winterse dagen wel gebruiken.

De kleur ‘Living Coral’ is gekozen als dé kleur van het jaar 2019. Dat betekent niet alleen dat we deze kleur veel in het interieur terug gaan zien, maar ook in kleding, nagellak en accessoires. Deze koraaltint laat volgens Pantone “onze aangeboren behoefte aan optimisme en vreugdevolle bezigheden” zien en “belichaamt ons verlangen naar speelse expressie”. Wat ons betreft zorgt deze kleur er vooral voor dat je nóg meer verlangt naar de zomer:

Bron: Flaironline.nl. Beeld: iStock.