Dít zegt de kleur van je voordeur over je persoonlijkheid

De kleur van jouw voordeur is misschien al jaren hetzelfde. Of misschien verander je de kleur juist af en toe, volgens de laatste woontrends. Maar wist je dat de kleur van de deur best iets over je persoonlijkheid kan verklappen?

Uit een studie blijkt dat we met z’n allen vooral kiezen voor zwart, wit, grijs en blauw. Maar ook die kleuren zeggen iets over je persoonlijkheid.

Zwart en wit

Zwarte, chique voordeuren zijn meestal de deuren van elegante, krachtige en prestigieuze mensen. Met hun voordeur willen deze mensen indruk maken en misschien wel macht uitstralen.

Een witte voordeur geeft aan dat je een eenvoudig, smetteloos persoon bent die vaak voor een minimalistische stijl gaat. De witte verf is een tijdloze, klassieke kleur die dan ook goed bij jou past.

Blauw, groen en rood

Heb je een blauwe deur? Dan zou het goed kunnen zijn dat je een gezaghebbend en betrouwbaar persoon bent, terwijl mensen met een groene deur vaak kalme, rustige mensen zijn.

Rood daarentegen staat voor meer dynamische personen die vaak bazig zijn.

Paars, geel en roze

Paarse voordeuren komen minder vaak voor, maar mensen die deze keuze toch kiezen zijn vaak wat dramatischer aangelegd. Gele voordeuren zijn juist meer voor optimistische mensen, die altijd vrolijk zijn.

Zou jij stiekem wel een roze deur willen? Dan is de kans groot dat je wat jonger bent en een pittige persoonlijkheid hebt en dat je met je deur wilt laten zien dat het leven leuk moet zijn.

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: iStock.