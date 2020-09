Deze kleurregel zorgt voor een harmonieus interieur

Werken met kleur in huis is niet altijd makkelijk. Welke kleur gebruik je? En hoe veel kleur voeg je toe, totdat het te veel wordt? Maar al die zorgen zijn verleden tijd met deze kleurregel: de 60-30-10-regel.

En dit is wat dat is.

Kleur toevoegen in je interieur kan een lastig klusje zijn. Één kleur overal terug laten komen, kan eentonig worden. Maar te veel kleur is dan weer te druk. En in je huis wil je juist een oase van rust creëren. Met de 60-30-10-regel kan dat allemaal. Met deze kleurregel voeg je kleur toe aan je interieur én creëer je rust en harmonie in je huis. Maar hoe werkt het precies?

De getallen 60, 30 en 10 staan voor percentages. Het houdt in dat 60% van je interieur één kleur wordt, 30% van je interieur een andere kleur en de overige 10% van je interieur vul je op met een derde kleur. Hierdoor creëer je samenhang in huis, omdat de drie basiskleuren die je kiest op meerdere plekken terugkomen.

Dominante kleur

De 60% is de dominante kleur. Dit is de tint die je het meest gaat terugzien in je huis. Vaak is dit de kleur die je terug laat komen op de muren, de vloer en een groot meubelstuk, zoals de bank. Deze dominante kleur zorgt voor verbinding in je huis en voor een rustige achtergrond waarop je andere kleuren kunt toevoegen. Het is dan ook slim om voor de dominante kleur voor een rustige tint te kiezen. Beige, donkergroen, bordeauxrood of heel licht blauw. Of ga voor de trendkleur van 2021! Hier kun je met de overige 40% weer meer kleur aan toevoegen.

Secundaire kleur

De secundaire kleur gaat 30% van je interieur uitmaken. Hiervoor kun je een opvallendere kleur kiezen. Vaak is het een goed idee om in je secundaire kleur te kiezen voor een tint die in contrast staat met de dominante kleur. Okergeel, roze of mint zijn voorbeelden van kleuren die het goed doen als secundaire kleuren. Maar als je voor een rustiger geheel wilt gaan, is wit of ‘hout’ als secundaire kleur ook een goed idee. Deze kleur kun je dan terug laten komen in andere elementen van je huis. Zo kun je kiezen voor een mooie buffetkast in die kleur, een vloerkleed waar de tint in terugkomt of een accentmuur in jouw secundaire kleur.

Finishing touch

Dan is het tijd voor de laatste 10%, ook wel de finishing touch. Deze tint ga je gebruiken voor de decoratie van je huis. Deze kun je bijvoorbeeld laten terugkomen in je kussens, je beddengoed, de lampen en kunst in huis. Hiermee breng je diepte aan in huis. Als je het leuk vindt, kun je voor deze overige 10% ook twee kleuren gebruiken.

En hoe je huis er dan uiteindelijk uitziet, als je deze kleurregel volgt? Wij zochten alvast wat plaatjes voor je uit. Laat je inspireren en vooral: veel succes!

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: Roomed. Beeld: iStock.