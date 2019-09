Kleuterjuf gaat het internet over omdat ze punt wil maken met herkenbare situaties

Voormalig kleuterjuf Dana (31) ziet dat er regelmatig wordt geklaagd over juffen en meesters op Twitter. Daarom besloot ze nu herkenbare momenten uit de klas te delen en eens te klagen over de kleuters. Daardoor ging ze in een mum van tijd het internet over.

Ze waarschuwt dat de mensen zich niet persoonlijk aangesproken te hoeven voelen, want ze heeft naar eigen zeggen nog wat onverwerkte frustraties van haar tijd als kinderjuf.

De tweet

“Stel je hebt 25 kleuters en 1 pist in z’n broek, precies als je snacks gaat eten met de groep”, schrijft ze. “En 11 kleuters hebben een mandarijn die ze niet zelf kunnen schillen en 4 kleuters hebben Cheez Dippers, die ze niet openkrijgen. Maar je moet die ene kleuter verschonen en ze moeten binnen 15 minuten eten, want anders breken ze de tent af.”

“Dan denk je het onder controle te hebben en dan heeft een andere kleuter alle houten poppetjes in de wc gepleurd en vervolgens gepoept”, gaat ze verder. “En dan heeft de helft van de klas nog niet gegeten, omdat ze hun mandarijn niet openkregen en dan moeten ze allemaal huilen en zeuren.” Dat ze vervolgens altijd nog het verhaal van Flip de beer moest voorlezen, was de druppel die de emmer deed overlopen.

Serieus punt

Haar tweet maakte tongen los op het platform. “Het is best overweldigend”, zegt ze daarover. Toch wil ze er wel een serieus punt mee maken. “Ik wilde duidelijk maken dat het werk van kleuterleerkrachten nogal eens onderschat wordt. De dingen die ik beschrijf zijn echt gebeurd.”

Reacties

Leerkrachten en ouders zien haar geschetste situatie als het goede moment om ook hun gebeurtenissen te delen. “Dingen die ik mezelf hoor roepen op de peutergroep: ‘Stop eens met aan die boom te likken’ en ‘Nee, ik hoef jouw snotje niet per se’”, reageert iemand. Een ander schrijft: “Als 1 kind riep ‘ik moet plassen’ ging dat als een golfje door een vijver: ‘ik ook’, ‘ik ook’, ‘ik ook’. Hoe moet je vijftien kinderen helpen plassen en de rest in leven houden?!'”

Bron: Twitter.