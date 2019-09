Met deze kleine verandering maak je al een enorm verschil in de klimaatkwestie

Klimaatmarsen over de hele wereld proberen de aandacht te vestigen op de klimaatverandering. Wereldwijd staan vrijdag zo’n 150 protesten gepland. Ook in Den Haag gaan mensen de straat op.

Op de pamfletten die ze meebrengen prijken wanhopige leuzen om ons gedrag aan te passen. Dat verantwoordelijkheidsgevoel kan soms zwaar voelen, en dus vertellen we hoe jij een steentje kunt bijdragen door een aantal kleine veranderingen.

1. Ga op vakantie met de trein

Een vliegticket naar een warm oord is zo geboekt. Maar erg goed voor het milieu is dat niet. Je jaarlijkse stedentripje of vakantie naar de zon zou je goed kunnen vervangen door een treinreisje naar Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland of ergens in eigen land. Tegenwoordig kun je op veel plekken komen met de trein en stiekem is dat ook een leuk gedeelte van de vakantie: hoe gezellig is het om uit je raampje te turen naar alles wat onze mooie natuur te bieden heeft?

2. Kies je merken bewust

Waar worden producten van je favoriete merk gemaakt? Welke afstand moeten ze vervolgens afleggen om bij jou te komen? En met welk transportmiddel? Hoe ziet hun afvalbeleid eruit? Een beetje opzoekwerk op het internet zal de vragen kunnen beantwoorden. Kies vervolgens de merken die je koopt bewust: hun beleid heeft een grote impact op het klimaat. Wil je er nog een schepje bovenop doen, stuur dan een bericht naar het merk waar jij duidelijk van bent geschrokken toen je hun beleid las. Meer druk op de grote merken zal grote verandering teweeg kunnen brengen.

3. Pas je voeding aan

Als je echt je ecologische voetafdruk wilt verminderen dan zul je, je raadt het al, toch echt moeten minderen met vlees. Voor 1 kilo rundvlees is maar liefst 15415 (!) liter water nodig, schrijft het statistieken portaal statista. Als iedereen zou minderen met vlees en zuivel, wordt een (landbouw)gebied van 1,5 keer de grootte van Europa bespaard. Flexitariër, vegetariër of veganist, het heeft allemaal zin. Helaas schreven we afgelopen week dat de verkoop van vlees juist gestegen is. We zouden jaarlijks per persoon meer dan 77 kilo vlees eten. Dat kan toch best een beetje minder?

4. Pak wat vaker de fiets. Of het ov

Soms is een stukje met de auto rijden noodzakelijk, maar vaak is dat het ook niet. Bedenk of je je op zo’n moment ook op een andere manier kunt verplaatsen. Of misschien kun je wat vaker vanuit huis werken, dan is brandstof helemaal niet nodig.

5. Recycle

Maak er een gewoonte van om te recyclen, om gerecycleerde materialen te kopen en om je plastic afval te verminderen. Knutselen met materialen die je eerder in huis hebt gehaald zijn niet alleen milieubewust, het is ook leuk om te doen. Bij Libelle TV hebben we een aantal video’s die laten zien hoe makkelijk en leuk dat is:

Maak van een oud overhemd een gloednieuw keukenschort:

Maak leuke onderzetters van een oude spijkerbroek:

Zo maak je een toilettas, clutch én een cadeauverpakking ineen:

Bron: Bedrock, NOS. Beeld: iStock