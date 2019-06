KLM en TU Delft bouwen een vliegtuig met wel héél opvallende vorm

Vliegtuigen kennen we eigenlijk maar in één vorm. Toch werken KLM en de TU Delft nu samen aan een gloednieuw exemplaar met een compleet andere vorm dan we gewend zijn.

Minder brandstof

Het vliegtuig waar ze druk mee bezig zijn, heeft namelijk de vorm van een V. Deze ‘Flying-V’ verbruikt maar liefst 20 procent minder brandstof dan de ‘normale’ vliegtuigen van nu. Dat komt door de aerodynamische vorm en het lagere gewicht.

Lange afstanden

“De passagierscabine, het vrachtdek en de brandstoftanks zijn geïntegreerd in de vleugel. Het is het meest moderne vliegtuig van nu”, laat de TU Delft weten. Het zuinigere toestel draagt bij aan ‘duurzame luchtvaart’ en is vooral geschikt voor lange afstanden. Er passen in totaal 314 passagiers in, iets meer dan in de A350.

TU Delft and @KLM are partnering up for the Flying-V project. The aircraft’s design integrates the passenger cabin, the cargo hold and the fuel tanks in the wings, creating a fuel efficient V-shape. #aviation #design #engineering #tudelft More: https://t.co/HcLzcVyHDY pic.twitter.com/MgM6EAgj74 — TU Delft (@tudelft) 2 juni 2019

Even geduld

We moeten nog even geduld hebben: het prototype wordt in oktober gepresenteerd. Maar het duurt waarschijnlijk nog wel tien tot vijftien jaar voor KLM het vliegtuig echt kan gebruiken.

