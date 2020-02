Waarom horloges en klokken in winkels altijd op dezelfde tijd staan

Is het je weleens opgevallen dat alle klokken en horloges in een winkel op dezelfde tijd staan, namelijk 10.10 uur? Waarom is dat eigenlijk?

Het blijkt met de marketing te maken te hebben. Hier zit namelijk een trucje achter.

Advertentie

Vrolijk

Wanneer de wijzers op 10 over 10 staan, zorgt dit voor een soort smiley face. Het is niet dat consumenten daadwerkelijk een smiley in de klok zien, maar het gaat meer over het gevoel dat het onbewust bij ze oproept. Dit tijdstip wordt daardoor mooier, vrolijker én gezelliger ervaren. De klok zou op deze manier potentiële kopers in een goede stemming moeten brengen, waardoor de kans op een aankoop een stuk groter is.

Uitzonderingen

Toch staan niet álle klokken en horloges op 10 over 10. Zo zet het merk Ulysse Nardin zijn horloges bewust altijd altijd 8.19 uur en staan de horloges van het merk Oris altijd standaard op 8.03 uur. Waarom? Geen idee. Heel slim lijkt het niet, want uit onderzoek blijkt dat de top 100 meest verkochte mannen horloges op Amazon op 3 horloges na allemaal op 10.10 uur stonden.

Kun je wel een horloge gebruiken? We hebben de mooiste exemplaren voor je op een rijtje gezet:

Koningin Máxima draagt altijd dít horloge en prinses Diana droeg die ook:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: The NY Times. Beeld: iStock