KNMI geeft code geel af: onweersbuien, hagel en windstoten op komst

De lente leek dit weekend echt begonnen te zijn, maar toch moeten we nu al snel weer afscheid nemen van het stralende weer. Het KNMI heeft namelijk code geel afgegeven voor flinke buien met hagel, onweer en zware windstoten.

Vanmiddag kunnen er in het midden en oosten van het land zware buien vallen met hagel en onweer. Voor het KNMI reden genoeg om code geel af te geven. De hoge temperaturen in combinatie met een ‘zwak front’ zorgt ervoor dat het weer in een deel van het land later vandaag omslaat. Een brede strook neerslag trekt dan over het midden van het land.

Goed nieuws

In de loop van de avond trekken die buien gelukkig weer weg, maar ook morgenmiddag is er opnieuw kans op buien met onweer, hagel en harde wind. Dat geldt ook voor vrijdag; dan is vooral het noorden aan de beurt. Maar er is ook goed nieuws: in de verwachtingen is te zien dat de temperaturen volgende week boven de 20 graden uitkomen. Er is zelfs al een kans dat we volgende week de eerste zomerse dag met 25+ graden kunnen noteren. Dit zou dan woensdag, donderdag of vrijdag zijn. Maar zoals we van de weermannen gewend zijn, kan er natuurlijk nog niets met zekerheid gezegd worden.

Op de fiets naar huis? Dan is het misschien toch slim om een regenjas aan te schaffen. Maar die zijn tegenwoordig nog leuk ook:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.