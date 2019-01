Opnieuw code geel: in déze delen van het land gaat het morgen sneeuwen

Vorige week dinsdag konden we al rekenen op een flinke laag sneeuw en nu heeft het KNMI opnieuw code geel afgegeven voor woensdag. De reden? Sneeuw kan opnieuw voor overlast zorgen in Nederland.



Volgens de weerberichten kan er in het hele land woensdag 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen. Daarom heeft het KNMI code geel afgegeven. Vandaag blijft het nog zonnig en droog, maar in de avond ontstaat er meer bewolking en in de nacht begint het met sneeuwen. Deze sneeuw trekt woensdag over het land naar het noordoosten. Daardoor blijft er op verschillende plaatsen zo’n 1 tot 3 centimeter sneeuw liggen. Vooral in het zuidoosten van het land kan het daardoor even wit kleuren. In de middag gaat de sneeuw over in natte sneeuw en regen. Daardoor kan het plaatselijk glad worden en zal vooral de avondspits daar last van hebben.

4 tot 8 centimeter

De weerwaarschuwing van het KNMI geldt dan ook voornamelijk voor de nacht van dinsdag op woensdag voor Zeeland en de waarschuwing gaat vervolgens met de sneeuwbui mee gelden voor het hele land. In Groningen en Drenthe kan het tot later op de dag blijven sneeuwen en code geel is daar dan ook tot woensdagavond van kracht. Noord- en Zuid-Holland en Friesland komen er goed vanaf, voor deze provincies geldt nog geen code geel. Weerplaza legt uit op Nu.nl: “In Limburg, het oosten van Noord-Brabant en delen van Gelderland kan 4 tot 8 cm sneeuw vallen, in de Limburgse heuvels sluiten we ruim 10 centimeter niet uit.”

Advertentie

Moet je toch echt naar buiten? Blijf warm met deze heerlijke handschoenen:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NU.nl. Beeld: ANP