KNMI geeft code oranje af voor storm Ciara: zeer zware windstoten verwacht

Dat het morgen écht oppassen geblazen is, blijkt wel uit het feit dat het KNMI nu ook voor morgenmiddag- en avond code oranje heeft afgegeven. Storm Ciara gaat dan waarschijnlijk gepaard met zeer zware windstoten en felle (hagel)buien.

En de ellende begint al in de ochtend…

Zeer zware windstoten

In de ochtend én de eerste helft van middag worden namelijk zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur verwacht. In de tweede helft van de middag neemt de wind verder toe en moet het noordwesten rekening houden met zeer zware windstoten tot 120 kilometer per uur.

Ook maandag nog last van storm

In de rest van het land worden windstoten met die kracht in de avond verwacht. Maar dat is niet alles: er moet namelijk ook rekening worden gehouden met felle buien met hagel. Later op de avond en in de nacht nemen de echt zware windstoten af, maar windstoten tot 100 kilometer per uur houden volgens het KNMI waarschijnlijk ook maandag nog een groot deel van de dag aan.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock