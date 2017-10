Dit is de reden waarom dit koekje een hit is op internet

De meeste foodtrends beginnen in Amerika en waaien dan over naar Europa. Zo ook deze: in Amerika is er een koekje dat steeds populairder wordt en dat wordt ook hier opgepikt. Dat heeft vooral met zijn ribbels te maken.

Ook al gaan chocoladekoekjes nooit vervelen, in Amerika bedachten ze toch een nieuwe variant. Op social media worden steeds meer koekjes met ‘ribbels’ gedeeld. De koekjes zien eruit alsof er iets niet goed is gegaan tijdens het bakken, maar dat is nou juist de bedoeling. De koekjes zijn een creatie van de Amerikaanse bakster Sarah Kieffer die op haar blog Vanilla Bean Blog recepten deelt. Doordat het koekje verschillende texturen heeft, is het een grote hit.

Ribbels

Het geheim? Wanneer de koekjes rijzen, haal je het koekje van het bakpapier en laat je deze op een rooster vallen zodat de ribbels in het koekje komen. Het midden van het koekje valt dan een beetje in elkaar waardoor het wat zachtere deel zich naar de randen verplaatst. Hierna gaan de koekjes de oven in en wordt dit nog een paar keer gedaan waardoor het koekje zowel knapperige als zachte delen heeft.

