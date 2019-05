Vakantieplannen? Zó pak je jouw koffer in volgens Marie Kondo

Ga je binnenkort lekker op vakantie met het gezin? Dan is het altijd de uitdaging om zoveel mogelijk spullen in je koffer te krijgen. Maar met deze tips van opruimgoeroe Marie Kondo, is inpakstress verleden tijd.

Zit je koffer eindelijk dicht, moet je het zware onding nog overal naartoe slepen. Maar niet als je reist zoals Marie Kondo dat doet. Haar advies? Reis met alleen handbagage.

Advertentie

Strenge selectie

Alleen handbagage?! Dat klinkt wellicht angstaanjagend als je een week of langer op vakantie gaat. Maar als je streng bent en alleen het nodige meeneemt, past het gemakkelijk in een kleinere koffer. Bedenk al je outfits van te voren, zodat je niet te veel dingen meeneemt.

Rollen maar

In plaats van vouwen, kun je volgens Marie Kondo het best je kleding oprollen. Ze adviseert om je kleding per outfit te selecteren. Leg je blouse op je rok en rol het hele kledingsetje vervolgens op. Dat scheelt nog tijd op reis ook, want je gehele outfit kun je ’s ochtends zó aantrekken.

Wees creatief met je koffer

Zorg ervoor dat je alle gaten en hoeken van je koffer benut. Rol je sokken op en stop ze in je schoenen. En in dat hoekje past altijd nog wel een badpak of washandje. Zo benut je jouw koffer optimaal en kan er verrassend veel mee op reis.

Zo klein mogelijk

Tot slot is het verstandig om alles zo klein mogelijk te houden. Geen grote portemonnee, maar een klein avondtasje bijvoorbeeld. Zo sla je 2 vliegen in 1 klap. Wil je jouw pasjes ’s avonds toch veilig opbergen? Dan raadt Marie Kondo aan hier een leeg pepermuntblikje voor te gebruiken. Neem ook geen grote flessen mee, maar stop al je verzorgingsproducten in kleine reisflacons. Reken maar dat alles in je kleine koffertje past.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Flaironline. Beeld: iStock