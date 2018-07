Déze koffers vind je zonder problemen terug op de bagageband én zijn nu in de sale

De vakantie komt er nu echt aan. De kans is groot dat je nu echt af kan gaan tellen. Maar ben je er al wel helemaal klaar voor? Heb je bijvoorbeeld nog wel een goede koffer die je mee kunt nemen?

De paniek heeft niet meteen toe te slaan wanneer je erachter komt dat je geen goede koffer meer hebt. De sale is namelijk in volle gang en ook een aantal koffers zijn (flink) afgeprijsd. En als je dan toch een nieuwe koffer koopt, koop er dan ook meteen eentje die je makkelijk kunt herkennen op de bagageband. Geen grijs of zwart dus, maar kleuren en prints:

Dakine Split Roller Reiskoffer – 85 liter €116,10 Bol.com

2. American Tourister Bon Air Spinner 75 cm – €99 Fonq

3. B·HPPY Ice on Holiday Spinner 77 cm Reiskoffer €76,99 Fonq

4. Eastpak TranzShell Reiskoffer 54 cm – €112 Fonq

5. Moolooloo koffer (60 cm) €79,95 Wehkamp

6. Samsonite Termo Young Spinner 70cm Electric Blue – €129 Coolblue

Beeld: iStock.