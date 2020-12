Met deze 4 tips maak je het perfecte koffiehoekje in je keuken

Een vers gezette kop koffie tijdens werktijd of in het weekend is het ultieme ontspanningsmomentje. Het is daarom een leuk idee om thuis de ultieme koffiehoek te creëren, helemaal nu toch nog even in lockdown zitten.

Met deze tips maak je een koffiehoek die horecawaardig is.

Koffie in potten

Koop verschillende soorten koffie en bewaar die in mooie potten. Voor het ultieme horecagevoel kun je in goede kwaliteit koffie investeren van een koffiezaakje bij jou in de buurt #supportyourlocal. Als je een kleinere portemonnee hebt, kun je ook gewoon kiezen voor een huismerk. Vaak hebben die ook verschillende smaken.