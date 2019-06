Komende nacht kun je dít bijzondere natuurverschijnsel bewonderen

Qua weer was het vandaag niet echt een dag om naar huis te schrijven, maar daardoor is er komende nacht wel iets bijzonders in de lucht te zien. De kans is namelijk groot dat er lichtende nachtwolken voorbij komen.

Volgens weerkundigen klaart het vanavond na een grijze en natte dag op, waardoor het bijzondere natuurverschijnsel op meerdere plekken te zien is.

Advertentie

Waar moet je kijken?

Zowel in de late avond en in de eerste helft van de nacht kunnen de lichtende nachtwolken verschijnen, zo meldt WeerOnline. ’s Avonds kunnen ze in het noordwesten tot noorden te zien zijn, in de nacht zal je meer naar het noorden tot noordoosten moeten kijken.

Beste uitzicht

Om het natuurverschijnsel zo goed mogelijk te kunnen zien, kun je het beste een plek uitzoeken met vrij uitzicht richting het noorden. Je kan lichtende nachtwolken soms de hele nacht door zien tussen ongeveer een uur na zonsondergang tot een uur voor zonsopkomst. Meestal zijn lichtende nachtwolken vrij kort zichtbaar vanaf een uur na zonsondergang en ongeveer een uur voor zonsopkomst.

Wat zijn lichtende nachtwolken?

Het zijn overigens niet de wolken zelf die licht afgeven. Het licht is afkomstig van de zon en wordt door ijskristallen weerkaatst naar het oppervlak. Pas nadat de zon ondergegaan is, wordt deze bewolking zichtbaar als een zilverblauwe streperige structuur. Zolang de lichtende nachtwolken nog door de zon worden beschenen, zijn ze waar te nemen.

Deze foto werd vorig jaar in Zwijndrecht genomen, toen de nachtwolken duidelijk te zien waren:

Bijzonder natuurverschijnsel in aantocht: lichtende nachtwolken https://t.co/jYZbOfTCJK Dan moet het wel eerst donker worden, en dat gebeurt maar niet de laatste tijd. — JiL (@jil1966) 12 juni 2019

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: iStock