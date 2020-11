Mis het niet: komende nachten tot wel 35 vallende sterren per uur te zien

Liefhebbers van vallende sterren hebben geluk: komende dagen is een tweetal meteorenzwermen te zien. Zowel de bekende Leoniden als de wat minder bekende iota-Aurigiden passeren onze planeet. Alleen de verwachte bewolking kan roet in het eten gooien voor de zichtbaarheid.

Op het beste moment kunnen in totaal 24 tot 35 vallende sterren per uur zichtbaar zijn.

Hoogtepunt op 17 november

En dat spectaculaire hoogtepunt is op 17 november in de vroege ochtend, tussen 04:00 en 06:00. Dan bereikt de meteorenzwerm van de Leoniden zijn maximum. Iets te vroeg voor jou? Niet getreurd: ook de dagen ervoor en erna zijn meerdere vallende sterren per uur zien. Op 17 november is de kijkrichting voor de Leoniden in ieder geval het zuidoosten op een hoogte van ongeveer 50 graden, in de dagen ervoor en erna iets meer naar het oosten.

Iota-Aurigiden

De vroege ochtend ervoor, op maandag 16 november wederom tussen 04:00 en 06:00, bereikt de iets minder grote meteorenzwerm iota-Aurigiden zijn maximum. Tijdens deze pieknacht zijn 22 tot 33 vallende sterren per uur te zien. Maar ook deze meteoren zijn voor en na het maximum al te zien, verspreid over zo’n negen dagen. De kijkrichting voor de iota-Aurigiden is naar het westen op een hoogte van ongeveer 50 graden. Dat is dus de tegenovergestelde richting waarin de Leoniden te zien zijn.

Wolkenvelden