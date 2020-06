Kijken: komende nachten lichtende nachtwolken én zeevonk te zien

Ben jij gek op het spotten van bijzondere natuurfenomenen? Dan kan je de komende nachten je lol op. De kans is namelijk groot dat er zowel zeevonk als lichtende nachtwolken te zien zijn aan de kust.

Het is vandaag de langste dag van het jaar. Het blijft vanavond dus nog lang licht. Toch is het de moeite waard om te wachten tot na zonsondergang.

Lichtende nachtwolken

Vanavond is de kans namelijk groot dat er lichtende nachtwolken te zien zijn, want het wordt een heldere avond. Deze wolken kun je het beste bewonderen aan het eind van de avond of aan het begin van de nacht. Het wordt vanavond fris, zo’n 13 tot 16 graden, dus trek wel even een jas aan.