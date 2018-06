Waarom we de komende tijd alleen maar meer last gaan krijgen van muggen

Het gezoem boven je hoofd wanneer je in bed ligt, de vervelende muggenbulten en de jeuk die ze met zich meebrengen: we zijn muggen liever kwijt dan rijk. Maar helaas krijgen we er de komende tijd alleen maar meer last.

Door de hoge temperaturen van de afgelopen tijd en de combinatie met de regen van de komende dagen is er een tweede generatie steekmuggen op komst. Eind mei hadden we daar al last van, maar volgens NatureToday kunnen we de muggenspray al snel weer uit de kast halen. Normaal gesproken zijn de muggen half juni pas weer terug, maar dit jaar is het dubbel feest. Door de hoge temperaturen gaat de ontwikkeling van de larven sneller en zijn het er dus ook nog eens meer dan vorig jaar.

Tip

Je kunt natuurlijk allerlei dingen doen om muggen uit je slaapkamer te halen, maar deze tip werkt voor ons tot nu toe het beste.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: iStock.