Ja hoor: komende week kunnen we nog steeds genieten van heerlijk nazomerweer

De zomer is voorlopig nog niet voorbij in Nederland. We zijn alweer halverwege oktober en de temperaturen liggen nog steeds boven de 20 graden. Ook maandag en dinsdag zal het weer heerlijk nazomerweer worden en kunnen de temperaturen oplopen tot maximaal 25 graden Celsius.

Dat hebben we allemaal te danken aan ex-orkaan Leslie.

Afwijkende koers

“Wauw”, schrijft Weerplaza op Twitter. “Ex-orkraan Leslie volgt iets afwijkende koers waardoor warme lucht langer in ons land blijft. De maxima voor maanden en dinsdag zijn daardoor 3 tot 5 graden hoger dan we gisteren hadden staan. Nu 20 tot 25 graden Celsius.”

Niet klagen

Zelfs meteorologen staan te kijken van de hoge temperaturen in halverwege oktober. “Zo laat in oktober nog zomers warm is extreem”, legt weervrouw Diana Woei uit Weerplaza uit. “Wanneer stopt dit?”, vragen ze zich af. Nou, ons hoor je niet klagen hoor.

Record na record

Gisteren was wel echt het toppunt. In De Bilt werd een temperatuur van 26,3 graden geregistreerd, waardoor we weer een record hadden. “Beetje saai”, geeft Weerplaza toe. Het was gisteren namelijk de 55e dag in 2018 dat het 25 graden of warmer was.

Zonnetje

Vandaag blijft het ook nog op veel plaatsen vrij warm voor de tijd van het jaar. De temperatuur kan vanmiddag oplopen tot 25 graden. Met name in het oosten van het land zal de zon geregeld gaan schijnen. In het westen zijn er sluierwolken te zien en kunnen er zelfs aan het eind van de dag enkele buien vallen.

Wauw, ex-orkaan Leslie volgt iets afwijkende koers waardoor warme lucht langer in ons land blijft. De maxima voor maandag en dinsdag zijn daardoor 3 tot 5 graden hoger dan we gisteren hadden staan. Nu 20-25gr!! #wanneerstoptdit #nietnormaal https://t.co/2akCieSEtN pic.twitter.com/Tu52eYr0hv

