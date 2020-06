Zet je schrap: komende week grote kans op landelijke hittegolf

Het is officieel zomer en dat gaan gelijk merken, want het wordt een warme, héle warme week. Op veel plaatsen zal het boven de 30 graden Celsius worden.

Er is een grote kans dat het zuidoosten te maken krijgt met een regionale hittegolf.

Advertentie

Hittegolf

“Het spant er nog om of we een landelijke hittegolf krijgen. Dat is nog even afwachten, want op dit moment is het nog niet zeker”, zegt Magdel Erasmus, meteoroloog bij Buienradar, tegen RTL Nieuws. Er is pas sprake van een hittegolf als het 5 dagen op een rij minstens 25 graden is, waarvan 3 dagen tropisch zijn en dat betekent boven de 30 graden. Een hittegolf kan vervelende gevolgen hebben en daarom hebben we een paar tips op een rijtje gezet.