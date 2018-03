Libelle's Dierenspreekuur: "Is mijn konijn wel gelukkig in zijn eentje?"

Is Stampertje niet eenzaam zonder vriendje, vraagt lezeres Barbara zich af. Dierengedragstherapeut Marieke van der Burgt geeft advies.

Barbara: “Mijn man en ik hebben onze zoon een konijn gegeven voor zijn verjaardag. Hij is echt heel schattig en heeft een heel leuk wit neusje. Het is voor het eerst dat wij een konijn in huis hebben dus ik heb online wat informatie opgezocht. Nu las ik dat je het beste een konijn niet in zijn eentje in zijn kooi kunt zetten omdat hij dan ongelukkig wordt. Is het beter om nog een konijn aan te schaffen?”

Groepsdieren

Marieke: “Wat fijn dat je je afvraagt of je konijn gelukkig is. Een konijn leeft in de natuur in grote groepen. Binnen zo’n groep vormen zich subgroepjes, bestaande uit één tot vijf mannetjes en één tot zes vrouwtjes. Omdat een konijn een groepsdier is, betekent dit dat een konijn niet graag alleen leeft. Mijn advies is daarom je konijn te laten samenleven met één of meerdere soortgenoten.”

Niet eenvoudig

“Een ram en een voedster samen is meestal de beste combinatie. Laat de ram of beide dieren wel castreren. Ook is het belangrijk om een goede introductie te doen. Dit doe je bij voorkeur in een ruimte die op dit moment niet het territorium is van één van de konijnen. Het proces van ‘koppelen’ is niet altijd eenvoudig, maar als de koppeling geslaagd is, geeft het samenzijn veel voldoening. Samen eten, rennen, elkaar wassen en lekker tegen elkaar aan liggen, verlaagt angst en stress bij konijnen. En daarnaast is het ook erg leuk om naar te kijken. Als het koppelen niet lukt en er wordt gevochten, kan een Tinley-gedragstherapeut helpen bij het koppelproces.”

Konijnenverblijf

“Nog een laatste tip: kijk ook kritisch naar het konijnenverblijf. Konijnen hebben een voorkeur voor een ruime leefomgeving. Een groot hok en een vrije uitloop naar een (buiten)ren van een paar vierkante meter, is geen luxe, maar noodzaak. Het verblijf moet zo groot zijn dat de konijnen kunnen rennen, springen en rechtop staan. Konijnen moeten ook kunnen schuilen; ze voelen zich veiliger als er voldoende schuilmogelijkheden zijn. Bij dierenspeciaalzaken kun je hele goede en verantwoorde schuilhuisjes vinden, maar je kunt ook zelf aan de slag met verschillende materialen. Denk bijvoorbeeld aan een kartonnen doos, een rieten mandje of een schuilhutje van onbehandeld hout.”

Beeld: Istock.