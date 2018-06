Zo kun je je konijn het beste verzorgen tijdens de hitte

Er komen warme dagen aan en dat betekent dat we gaan puffen en zweten. Wij mensen kunnen daar wel tegen, maar veel dieren wat minder goed. Zoals een konijn.

Vaak horen we hoe we het onze honden en katten zo aangenaam mogelijk kunnen maken tijdens de zomerhitte. Maar hoe zit het met konijntjes, die vaak in een warm hok in de tuin zitten?

Te snel te warm

Het belangrijkste is natuurlijk dat je het konijnenhok niet in de zon hebt staan als het erg warm is. Houd dan ook rekening met het draaien van de zon. Sterker nog: als er sprake is van een hittegolf met temperaturen boven de 30 graden, dan kan het hok met het konijn beter naar binnen, waar het koeler is. Want konijntjes kunnen vrij slecht tegen hitte. Ze zijn eigenlijk gewend dat ze een holletje kunnen graven en daar zichzelf koel kunnen houden. Onder de grond is het maar zo’n 10 tot 20 graden.

Zodra het warmer is dan 24 graden kunnen konijnen last krijgen van de hitte. Let daarom op waar het hok staat en zet ook een parasol over het hok en de ren heen. Geef je konijn de ruimte en zorg ervoor dat het dier uit het hok kan als je konijn dat wil. Vaak wordt het juist in een afgesloten hok veel te warm. Je kunt ook de ren afdekken met gekoelde lakens – dat zorgt voor wat extra frisse en koude lucht.

Bron: Rabbit’s Company. Beeld: iStock