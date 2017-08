Libelle Legt Uit: zo herken je een koolmonoxidevergiftiging

Gevaar zit in een klein hoekje. In het geval van koolmonoxide moet je dit heel nauw nemen. Jaarlijks overlijden er gemiddeld 11 mensen in Nederland aan een koolmonoxidevergiftiging.

Koolmonoxide komt vrij bij onvolledige verbranding in bijvoorbeeld kachels en cv-ketels. Dit gebeurt vaker als deze niet goed onderhouden worden. Daarom is het erg belangrijk om een verwarmingstoestel minimaal 1 keer per jaar te laten controleren. Daarnaast is het erg belangrijk om je huis goed te ventileren, laat bijvoorbeeld de roosters open staan. Verder wordt er aangeraden om een koolmonoxidemelder op te hangen, die jou op tijd waarschuwt als er koolmonoxide ontsnapt.

Symptomen

Het gevaarlijke aan koolmonoxide is dat het onder andere geurloos en onzichtbaar is. Dit zorgt ervoor dat je het niet doorhebt als je vergiftigd wordt, tenzij je de symptomen kent:

Hoofdpijn

Misselijkheid

Braken

Duizeligheid

Gezichtsstoornis

Vermoeid

Hartkloppingen

Zodra je meerdere symptomen opmerkt, is het verstandig om meteen ramen en deuren te openen. Daarnaast is het handig om de bron uit te schakelen, de ruimte te verlaten en eventuele slachtoffers ook uit de ruimte te halen. Daarna moet er hulp in geschakeld worden.

Bron: Brandweer. Beeld: iStock