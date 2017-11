Nu te koop: dé Libelle kersttrui van 2017

Kerstfans opgelet! De rode je-weet-wel-kater, bekend van Jan, Jans en de Kinderen, is óók dol op Kerst. Hij heeft zijn eigen Libelle Kersttruien-collectie en die kun je nú exclusief bestellen bij Libelle.

Eens in het jaar is het geaccepteerd om met een fantastische kersttrui rond te lopen. Met deze coole Rode Kater-trui maak jij deze Kerst dan ook helemaal de blits. En wil je zelf liever een jurkje aan, dan is deze trui het allerleukste cadeau voor onder de kerstboom.

3 kleuren en prints

De trui is verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren en prints. Ga je voor het rode exemplaar met All I Want for Christmas is You? Ben je meer van I ♥ Kerst, dan kies je de groene kersttrui. Of neem je de witte Ho, ho, ho!-variant?

Op = op

De unieke kersttrui is gemaakt van 85% katoen, 15% polyester en is verkrijgbaar in de maten XS, S, M, L en XL. Bestel de trui voor slechts € 24,95 (verzending is gratis). Wees er snel bij, want de oplage is beperkt. Op = op!