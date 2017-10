Koopjes scoren? Ga naar Rotterdam!

Je hebt vast wel eens gehoord van het fenomeen ‘Black Friday’ in Amerika: de dag na Thanksgiving waarop winkels enorme aanbiedingen hebben en werkelijk íedereen gaat shoppen om koopjes te scoren. Goed nieuws voor koopjesjagers in Nederland: ‘Black Friday’ komt naar Rotterdam!

In bovenstaande video neemt Libelle’s Bastiaan van Schaik je mee naar een prachtige outlet voor designerkleding.

Op de laatste vrijdag van november, de 24e dus, is het Black Friday in Rotterdam. De winkeliersvereniging van Rotterdam-Centrum is op het fenomeen ingesprongen en heeft de hele stad enthousiast gekregen: ook veel hotels, horeca en musea doen mee.

Vernieuwend

“We willen vernieuwend zijn. Heel de Benelux moet weten dat we hier Black Friday groots vieren”, zegt Dominique van Elsacker van Urban Department Store tegen Metro. “Winkeliers komen met stuntaanbiedingen, maar ook de horeca gaat korting geven en Museum Rotterdam heeft een winactie. Ook maken we het op straat gezelliger met verschillende activiteiten waarvan we nog met de invulling bezig zijn.”

Langer open

In Amerika breekt er op Black Friday altijd een soort gekte uit, waarbij mensen al nachten voor de deur gaan liggen om maar als eerste binnen te zijn. Zo erg zal het in Rotterdam niet worden, denken de winkeliers. “Het zou natuurlijk wel leuk zijn, maar die traditie hebben we hier nog niet. Wel zijn alle winkels extra lang open, namelijk tot 23.00 uur.”

Bron: Metro. Beeld