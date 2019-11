Koopjesjagers opgelet: déze leuke budgetwinkel komt naar Nederland

De Action en Hema krijgen er binnenkort serieuze concurrentie bij: de eigenaar van de Blokker, Michiel Witteveen, haalt namelijk de succesvolle ‘Japanse’ winkelformule Miniso naar Nederland.

Per 2020 openen in Nederland 3 Miniso-winkels in Utrecht, Amsterdam en Eindhoven.

Onder de 5 euro

Hoewel Miniso zichzelf als een Japans concept presenteert, is het eigenlijk een Chinees bedrijf. “Maar ze willen niet vergeleken worden met ‘Chinese troep’”, zo legt retailexpert Fred Rutgers uit. Het warenhuis heeft een ontzettend breed assortiment van maar liefst 2000 artikelen, waarvan het grootste deel onder de 5 euro ligt. Per maand brengen ze maar liefst 600 tot 700 nieuwe producten uit.

Woonspullen en cadeauartikelen

In de winkel kun je van alles vinden, van spullen voor je huis tot aparte cadeauartikelen zoals een ‘gekke kurkentrekker’. Hoewel de winkel in de media vaak wordt vergeleken met Hema en Action is het bedrijf volgens Rutgers wel een stapje hoger dan dat. “Qua vormgeving kan het zich zeker niet meten aan Zweedse designers, maar ze hebben een leuk assortiment voor fatsoenlijke prijzen.”

Bron: AD . Beeld: Getty