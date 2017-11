Vanaf nu willen wij al onze kopjes koffie zó drinken

Starbucks kan wel inpakken, want de komende wintermaanden kan die Pumpkin Spice Latte ons worden gestolen. We hebben liever deze feestelijke cappuccino’s.

Helaas moeten we er wel een eind voor reizen: naar India om precies te zijn. In de grootste stad van dat land, Mumbai, serveren verschillende Coffee By Di Bella winkels deze fan-tas-tisch feestelijke bakjes leut:

Een bericht gedeeld door Coffee By Di Bella (@coffeebydibella) op 8 Nov 2017 om 4:50 PST

Glittert de pan uit

Zet je zonnebril maar vast op!

Een bericht gedeeld door Coffee By Di Bella (@coffeebydibella) op 2 Nov 2017 om 9:12 PDT

Geweldige drankjes

Natuurlijk zijn de glitters gewoon eetbaar, en komen ze niet uit de feestwinkel. Zeg nou zelf, dit zijn toch geweldige drankjes voor de feestdagen? We kunnen niet wachten tot een koffiebar in Nederland met dit idee aan de haal gaat.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Instagram Coffee By Di Bella