Heb jij led- of laserkoplampen op je auto? Dan wil je dit even lezen

Heb je regelmatig het gevoel dat je verblind wordt door de koplampen van een tegenligger? Of heb je het idee dat je dit zélf weleens kan veroorzaken?

Dat kan kloppen. De koplampen van sommige nieuwere auto’s zijn namelijk zó fel, dat ze gevaar opleveren voor andere weggebruikers. Ai. Dat blijkt uit onderzoek van de Britse automobilistenorganisatie RAC.

Verblind

De lichten kunnen soms zelfs zo fel zijn, dat het wel tien seconden duurt voordat je weer een beetje normaal ziet. Klinkt gevaarlijk en dat is het ook.

Onderzoek

Voor het onderzoek werden zo’n 2000 bestuurders ondervraagd over hun ervaringen met felle koplampen. Wat blijkt? Sommige mensen hebben zelfs last van die verlichting als ze in hun achteruitkijkspiegel schijnen. Zo’n 15 procent geeft aan door de felle lampen zelfs in een gevaarlijke situatie te zijn beland.