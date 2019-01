Korte armen? Deze oma heeft dé oplossing als je ergens niet bij kunt

Als je korte armen hebt, is de kans groot dat je vaak ergens niet bij kunt. Bijvoorbeeld als je voor de slagboom bij een parkeergarage staat en op het knopje moet drukken voor het kaartje. Gelukkig komt deze oma met een geniale oplossing.

Het is voor kleine mensen of mensen met kleine armen vast heel herkenbaar: je rijdt de parkeergarage in en eindigt nét iets te ver van de automaat af om het kaartje te kunnen pakken.

Tang

Deze oma had daar ook last van en was het he-le-maal zat. Daarom komt ze met een geweldige oplossing: een serveertang. Met deze tang drukt ze op het knopje en pakt ze heel makkelijk het kaartje uit het apparaat. Zo hoeft ze niet opnieuw in te rijden of haar gordel los te doen om uit het raam te klimmen. Handig, toch?

Bron: Grazia. Beeld: iStock