'Koselig' is het nieuwe geluksconcept uit Scandinavië

Je hebt vast weleens van de term ‘Hygge’ gehoord. Het Scandinavische geluksconcept waarover plots door iedereen over gesproken werd. Nu is er echter een nieuw concept voor geluk uit het Noorden komen overwaaien. De naam? ‘Koselig’.

‘Koselig’ en ‘Hygge’ zijn soortgelijke termen, maar toch zit er een wezenlijk verschil tussen de twee concepten.

Hygge

De term ‘Hygge’ is een geluksconcept dat draait om gezelligheid, geluk en leven in het moment. Bij deze Scandinavische term gaat het voornamelijk om JOMO; oftewel the joy of missing out. Hiermee wordt bedoeld dat het missen van feestjes, partijen en andere drukke gelegenheden juist fijn is. Van de angst om dingen te missen is er bij ‘Hygge’ dus geen sprake.

Koselig

Maar bij ‘Koselig’ zit de vork anders in de steel. Bij dit geluksconcept draait het namelijk om gezelligheid. Wil jij het ‘Koselig’ maken? Dan blijf je, in tegenstelling tot bij ‘Hygge’, juist níet binnen. Dit concept stimuleert je om buiten mooie momenten met vrienden door te brengen, bij voorkeur met warme drankjes, kleden en een knisperend kampvuur.

Rustgevend samenzijn

Bij dit concept hoeft het allemaal niet groots, meeslepend of indrukwekkend. Integendeel, het gaat juist om het geluk in de kleine dingen. Bij voorkeur wordt er ook nog eens rustgevende muziek afgespeeld, zodat je op een stressvrije manier kunt genieten van het samenzijn in de buitenlucht.

