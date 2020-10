Zoveel kost het per dag om een hond te hebben

Een kwispelende, altijd vrolijke en oneindig trouwe hond aan je zijde hebben: sommigen hebben er heel veel voor over. Maar hoe veel precies? Zó veel kost het per dag om een hond te hebben.

Aan het hebben van een huisdier hangt altijd een prijskaartje. De aanschaf, het onderhoud, het speelgoed en voor de echte pechvogel een paar dierenartsbezoekjes: het mag wat kosten. Bij een goudvis of dwerghamster blijven die kosten nog beperkt. Maar als je kiest voor een hond als huisdier, moet je iets dieper in de buidel tasten.

Vaste kosten

Maar hoe duur je het écht maakt, dat ligt aan jou. Zo kun je bij het aanschaffen van een hond al gaan voor een puppy van een vuilnisbakkenras. Die kun je soms gratis ophalen. Een rashond daarentegen kan al gauw zo’n € 1500 kosten. Wat betreft de aankoop heb je dus veel invloed op hoe duur je het maakt.

Vervolgens moet een hond gechipt en geregistreerd worden. Kosten: zo’n € 20. Voor een castratie kunnen de kosten oplopen tot € 500 en voor puppytrainingen of andere cursussen betaal je zo’n € 200 per keer.

Ook de kosten voor het speelgoed en de accessoires behoren tot de eenmalige kosten. Denk hierbij aan een fijne mand waar de hond in kan liggen, rubberen ballen of botten om op te kauwen en misschien nog een bench. Hiervoor wordt gemiddeld zo’n € 200 gerekend.

Omdat de vaste kosten afhankelijk zijn van de keuzes die je maakt, is een gemiddelde moeilijk te geven. Maar dat het uit zal komen op een bedrag tussen de € 400 en de € 2000 is zeker.

Variabele kosten

En dan de variabele kosten. De bedragen die je maandelijks kwijt zult zijn aan hondenbelasting, voer, dierenartsbezoekjes, ontwormingskuren en verzekeringen. Wat voeding betreft, ben je zo’n € 300 tot € 600 per jaar kwijt. Hoe hoog dat bedrag precies is, is afhankelijk van de grootte van je hond.

Wat de andere kosten betreft, kun je rekenen op een bedrag van € 575 per jaar. Je bent dus gemiddeld tussen de € 875 en € 1175 per jaar kwijt aan je hond, los van de vaste kosten.

Kosten per dag

Maar wat kost een hond dan per dag? Hiervoor neem je de vaste kosten van je hond, gedeeld door zijn of haar aantal levensjaren. Het bedrag dat je overhoudt, tel je op bij de variabele kosten per jaar en deel je door 365.

Dat is nogal een uitleg. Maar het zit zo. Als je het goedkoop houdt, een klein vuilnisbakkenras hebt en je hond wordt een jaar of 15, zal je hond je per dag € 2,47 kosten (€ 400/15= € 26,666…, € 26,666…+875=901,666…, 901,666…/365= € 2,47). Een grote rashond die 8 jaar oud wordt kan je wel € 3,90 per dag kosten. Gemiddeld genomen kun je dus verwachten dat een hond je tussen de € 2,40 en € 4 kost.

Wil je het wat goedkoper houden, maar lust jouw hond de brokken die je hebt gekozen niet? Zo zorg je er toch voor dat hij of zij ze eet:

