Zoveel kost het je extra als je één lamp altijd aan laat staan

Ben jij iemand die graag altijd een lichtje aanlaat in huis? Dat is op zich geen ramp, maar het tikt natuurlijk qua kosten wel aan.

Zo is dat ene lampje aardig terug te zien op je jaarrekening.

Advertentie

Een gloeilamp van 40 Watt die 4 uur per dag aanstaat, verbruikt per jaar namelijk 57,6 kWh, wat ongeveer € 13 kost. Maar reken maar uit: staat die 24 uur per dag te branden, dan kom je uit op € 78 per jaar.

Sparen maar

Natuurlijk heb je ook goedkopere lampen; spaarlampen. LED-lampen verbruiken minder energie en dat scheelt een hoop. Een LED-lamp van 6 Watt, eveneens vergelijkbaar met een gloeilamp van 40 Watt, kost je met 4 uur per dag dan per jaar nog maar € 2. Dan ben je nog ‘maar’ € 16 extra kwijt per jaar. Dus als je een lampje wilt laten branden, dag en nacht… Check dan vooral even of het een LED-lamp is. De moeite zeker waard.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Energie Leveranciers. Beeld: iStock