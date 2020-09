Zoveel kost het om â€™s avonds je terrasverwarmer aan te zetten

Nu het ’s avonds wat sneller afkoelt, is het fijn als je dankzij een terrasverwarmer net even wat langer buiten kan zitten. Maar hoeveel kost het eigenlijk om zo’n verwarmer een avondje aan te zetten?

Je hebt twee verschillende soorten terrasverwarmers: op energie en op gas. De elektrische warmtelampen behoren volgens MilieuCentraal tot de ‘grote energieslurpers’. Maar hoeveel stroom verbruiken ze dan? En hoeveel kost dit? En is een gas terrasverwarmer beter of goedkoper?

Een elektrische terrasverwarmer verbruikt gemiddeld 270 kWh per jaar. De kosten per verbruikte kWh liggen rond de 22 cent, dus dat betekent dat je 60 euro aan stroom kwijt bent als je een terrasverwarmer hebt. Dit is uiteraard het gemiddelde, want het hangt er helemaal van af hoeveel je hem ook daadwerkelijk gebruikt.

Warm avondje

Stel je zit lekker in de tuin, maar rond 19.00 uur begint het af te koelen. Dan zet je waarschijnlijk je terrasverwarmer aan. Doordat-ie lekker veel warmte afgeeft, kun je tot wel 23.00 uur buiten zitten. Je gebruikt zo’n verwarmer dan al snel vijf uur op één avond. Als het verbruik gemiddeld 2 kWh per uur is, zou dat 10 kWh op een avond zijn. Omgerekend kost de warmtelamp je dan € 2,20,- per avond. Om € 60,- per jaar kwijt te zijn aan het verbruik van de verwarmer, moet je ‘m bijna 30 avonden gebruiken.

Energieslurper

MilieuCentraal noemt een terrasverwarmer een grote energieslurper omdat-ie in verhouding vrij veel energie verbruikt. Een gemiddeld huishouden verbruikt per jaar 3500 kWh stroom en stoot daarmee 4250 kg aan CO2 uit. Dat wil dus zeggen dat een terrasverwarmer goed is voor bijna 3% van de gehele CO2-uitstoot.

Gas

Maar hoe zit het dan bij een gas terrasverwarmers? Voor gas betaal je 0,74 euro per m³ en gemiddeld verbruikt een terrasverwarmer 1 m³ per uur. Dat betekent dat als je op een avond vijf uur de gas terrasverwarmer gebruikt, je zo’n € 3,70,- kwijt bent. Als je ‘m net zo vaak als de elektrische terrasverwarmer zou gebruiken (zo’n 30 keer dus), dan ben je ongeveer € 110,- kwijt als je er een op gas neemt.

Conclusie

Het verbruik van een gas terrasverwarmer is op jaarbasis bijna twee keer zo duur. Let wel op: er zit veel verschil in terrasverwarmers en het verwarmingsbereik. Hoe groter het bereik, des te meer het kost om het warm te krijgen. Ook hoef je hem misschien niet de hele avond op de hoogst stand te zetten. We zijn telkens van het gemiddelde uitgegaan, dus de kosten kunnen afwijken.

