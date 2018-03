De kou wordt minder, maar nu krijgen we weer met sneeuw te maken

Onze neuzen en vingers zijn er nog nét niet afgevroren, maar brrr… wat is het koud in ons kikkerlandje. Maar daar komt gelukkig verandering in. Alleen wordt de kans op sneeuw en ijzel wel groter en groter.

Rond de nul

Door de stevige oostenwind is de gevoelstemperatuur deze ochtend maar liefst -15 graden. Gelukkig neemt in de loop van de dag deze wind in het binnenland iets af en zullen de temperaturen dalen naar rond de nul graden. Hierdoor zal het wat minder koud aanvoelen. In het zuiden van Limburg wordt het zelfs plus 3 graden.

Sneeuw

Vanmiddag zullen er wat sluierwolken en wolkenvelden verschijnen. Deze bewolking wordt voornamelijk in het zuiden steeds dikker en tegen de avond zal er ook wat sneeuw vallen. Wat later op de avond zullen ook in het midden van het land wat vlokjes vallen en morgenochtend zal de sneeuw het noorden bereiken. Doordat er een zachtere lucht meekomt, zal de sneeuw uiteindelijk overgaan in ijzel en regen. En dat betekent natuurlijk dat het erg glad kan worden vanavond, vannacht en morgenvroeg. Dus pas goed op als je de weg op moet.

Droog

Morgen komt de zon er af en toe door en blijft het zo goed als de hele dag droog. De temperatuur zal eindelijk weer boven de nul graden zijn in het zuiden en midden van het land. In het noorden zal het nog eventjes blijven vriezen, maar ook daar komen warmere tijden aan.

De extreme vrieskou is nu wel voorbij, al zal af en toe nog wel wat nachtvorst voorkomen. Maar dan liggen we gelukkig warm in ons bedje.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock