Brrr de kou is vroeg: eerste lokale vorst van deze herfst is al een feit

Haal het winterdekbed maar uit de kast, want de temperaturen dalen flink ’s nachts. In Twente koelde het vannacht zelfs af naar -0,7 graden Celsius. Daarmee is de eerste lokale vorst dit najaar gemeten.

Omdat het kwik op vliegbasis Twente afgelopen nacht al vóór 02.00 uur op 1,5 meter boven het gras daalde naar -0,7 graden, gaat 17 oktober de boeken in als eerste lokale vorstdag van dit jaar.

Vorstrecord

De laatste keer dat het in ons land ergens vroor was op 16 mei. Toen daalde het kwik in het Gelderse Hupsel naar -0,3 graden. Normaal gesproken vriest het eind oktober of begin november voor het eerst, dus dat we nu al op 17 oktober een temperatuur onder 0 aantikken, is best bijzonder. Maar het is niet uitzonderlijk, want in 2018 was het op 30 september al -0,1 graden in De Bilt. Het vorstrecord staat op 15 september 1971, want toen daalde in Deelen het kwik naar -0.1 graden.

Grote verschillen

In Twente daalde de temperatuur vannacht dus tot -0,7 graden, maar aan de grond vroor het daar zelfs 3,2 graden. Het temperatuurverschil met het Westen is vrij groot, want daar werd het op sommige plekken niet kouder dan 9,5 graden.

Warme dagen

Gelukkig betekent de eerste vorst niet dat het de komende dagen erg koud wordt. Er komen namelijk een paar redelijk warme dagen aan. Vanmiddag wordt het een graad of 12, maar in de loop van de week kan het in het zuidoosten zelfs 20 graden worden. Wel kan er in de tweede weekhelft af en toe een bui vallen. Hierdoor daalt de temperatuur naar zo’n 15 graden Celsius.

