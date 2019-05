Koud en regenachtig weer: het lijkt komende week wel herfst

Hoewel het zonnetje zich vrijdag volop heeft laten zien, is dat komende week wel even anders. Vanaf dinsdag krijgen we namelijk te maken met koud en nat weer. Volgens Buienradar-weerman Maurice Middeldorp gaat het dan ook meer op de herfst lijken dan op de winter.

Dit weekend en maandag valt het nog wel mee, maar vanaf dinsdag is het huilen met de pet op. Het wordt dan rond de 15 graden en er valt aardig wat regen.

Frisse Hemelvaart

Woensdag wordt het zelfs nóg kouder met temperaturen rond de 13 graden, maar gelukkig wel iets minder regen. “Daarna gaat het weer opkrabbelen, hoewel Hemelvaart nog fris zal zijn”, aldus Middendorp.

Zon komt terug

Gelukkig is er ook nog een goed nieuws: er komt namelijk wel nog lekker weer aan. “Voor de betere temperaturen moeten we wachten op volgend weekend. Dan kan het weer 20 graden worden,” zo voorspelt Middendorp.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock