Waarom koud weer ervoor zorgt dat je batterij sneller leegloopt

Het is je misschien al eens opgevallen dat wanneer je buiten in de kou bent, de batterijduur van je telefoon opeens met sprongen achteruit gaat. Dat is geen toeval.

Nog geen 15 jaar geleden kon je twee dingen met je mobiel: bellen en sms’en. In de tussentijd is er een boel veranderd, maar op één ding verliest technologie het nog altijd van de natuur. Wanneer je je smartphone (te) lang blootstelt aan kou, gaat de batterij opeens een stuk minder lang mee. In het ergste geval valt je telefoon zelfs helemaal uit. Dat komt door de chemische reacties binnen de batterij.

Twee polen

Vrijwel iedere smartphone loopt op een lithium batterij. Binnen die batterij zitten twee polen: een anode en een kathode. Hoeveel je telefoon opgeladen is, heeft alles te maken met aan welke van die twee kanten de ionen zitten. In een opgeladen telefoon zitten alle ionen aan de anode-kant van de batterij, in een lege telefoon zitten ze aan de kathode-kant.

Chemische reactie

Als je je telefoon oplaadt, drijf je die ionen van de kathode- naar de anode-kant. Het is niet zo dat de kou je telefoon ‘leegtrekt’. Als het zou leeglopen moeten de ionen ergens naartoe gaan, maar door de kou blijven ze juist zitten waar ze zitten. De ionen kunnen geen kant op. De kou veroorzaakt een chemische reactie die het verbruik vertraagt. De enige andere keer wanneer dit gebeurt is wanneer alle ionen aan de kathode-kant (dus de ‘lege’ kant) zitten. Je telefoon denkt daarom dat de batterij leeg is, terwijl dat dus niet het geval is.

Normale temperatuur

Wat je in zo’n geval ook doet: leg je telefoon niet aan de lader. Je telefoon heeft namelijk geen tekort aan ionen en door de kou worden er ook niet meer ionen richting de anode-kant getrokken. De enige manier waarop je je batterij kan redden, is door je telefoon weer in een normale temperatuur te gebruiken. Laat je telefoon op de echte gure winterdagen in je zak of tas en haal hem er pas uit wanneer je binnen bent.

Bron: Livescience.com. Beeld: iStock