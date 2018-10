Eerst koud en winderig maar volgende week is de nazomer terug

Het wordt morgen behoorlijk lekker weer en de zon gaat gewoon schijnen. Vrijdag kan het zelfs 22 graden worden.

Maar dan… Slaat het weer eventjes om. Het wordt echt herfst met temperaturen rond de 15 graden, harde wind en veel regen. Oftewel: hondenweer.

De weerdip begint zaterdagavond en het zal zondag dan ook geen lekker weer worden. Het gaat vooral flink waaien en plenzen. Maar, niet getreurd: we krijgen nog een cadeau van moeder natuur. Na het weekend komt het nazomerweer terug. En dat is best bijzonder voor de tijd van het jaar. Woensdag en donderdag is de kans groot dat het boven de 20 graden wordt.

Dat is opmerkelijk, want de gemiddelde temperatuur in oktober ligt rond de 10,7 graden. Maar in 1931 is het nog -8,5 graden geweest in oktober, dus we mogen vooralsnog nergens over klagen.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock