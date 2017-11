Bereid je voor: er komen een paar koude dagen aan

Haal je handschoenen, mutsen en krabbers maar vast tevoorschijn, want het wordt de komende dagen heel koud. Er komt zelfs natte sneeuw aan.

Vandaag valt het nog wel mee. Er zijn een paar buien die vanuit het noorden over het land trekken. Af en toe komt de zon zelfs tevoorschijn. En de stevige wind van vanmorgen neemt nu langzaam af.

Natte sneeuw

“Maar de komende dagen staan in het teken van de winterkou,” zegt Amara Onwuka van Buienradar. “Donderdag wordt het maximaal een graad of 5 en ’s nachts vriest het. Ook vallen er veel winterse buien. Aan zee zullen dat hagelbuien zijn, en in het binnenland valt natte sneeuw.”

Volgende week zachter

Ook vrijdag-, zaterdag- en zondagnacht vriest het. Pas begin volgende week wordt het weer zachter. De temperatuur ligt overdag dan rond de 8 graden, en de nachten zijn minder koud.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock