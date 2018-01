Altijd koude voeten? Dit woonaccessoire is de oplossing

Zit jij in de winter (oké, misschien stiekem ook in de zomer) altijd onder een dekentje op de bank en heb je dan nog koude voeten? Daar is deze leuke woonaccessoire de oplossing voor.

Niets irritanter dan wanneer je jezelf net helemaal hebt geïnstalleerd op de bank je en je nog steeds koude voeten hebt omdat het dekentje niet groot genoeg is. Je zou pantoffels aan kunnen trekken, maar met dit dekentje mét sokken aan de onderkant zit je veel lekkerder op de bank.

Verschillende kleuren

Het dekentje is verkrijgbaar bij Lidl en kost slechts €12,99. Handig: het is verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren zodat het bij elk interieur past. Zie jij jezelf al zitten?



Bron en beeld: Lidl-shop.nl.