De koudste fase van deze winter tot nu toe: vannacht wordt het min 10

Het zal je niet ontgaan zijn als je vandaag de deur uit bent gestapt: het is fris. Heel erg fris.

De winter laat zich nu van zijn koudste kant zien. Vannacht kan het lokaal wel 8 of 10 graden vriezen. Dat hebben we deze winter nog niet eerder gezien.

Vrieskou

Het is even wennen want in januari lag de gemiddelde temperatuur nog 2 graden hoger dan normaal. Nu is er koude lucht in het land en zitten we met onderkoelde handjes op de fiets. De lucht voelt aan als min 4 tot min 8 graden, aan de grond is het vannacht zeker min 10 graden. Woensdag wordt het koel en zonnig. Alleen in de middag komt de temperatuur even boven het vriespunt uit.

Vanaf donderdag wordt het iets warmer. In de tweede helft van de week is het ’s middags 3 of 4 graden, maar vergeet ’s avonds laat je muts en wanten niet; dan gaat het alsnog vriezen.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock