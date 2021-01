Brrr! Koudste nacht in twee jaar tijd gemeten

De koppels van Married at first sight zijn nog maar net getrouwd en of het goed afloopt met de liefde, dat is nog onbekend. Wat we wél al weten is dat deze twee deelnemers elkaar hebben gevonden. En ze zijn niet eens getrouwd!

Lizzy Witlox (25) en Danny Roex (40) hebben in Married at first sight net het ja-woord gegeven aan hun partner. Lizzy werd gekoppeld aan de 35-jarige Lars en Danny stapte in het huwelijksbootje met Rein (35). Toch lijkt het erop dat de twee deelnemers niet enkel een goede match met hun partner zijn, maar ook met elkaar.

Advertentie

Friends

Op de Instagrampagina van Lizzy verscheen onlangs een foto van haar en Danny. En de twee leken het heel gezellig te hebben met elkaar. “Als de mannen van huis zijn…”, plaatste Lizzy bij de selfie van haar en Danny. Wat de twee samen doen, wordt duidelijk uit de hashtags bij de post. Woorden als ‘friends‘, ‘friendship goals‘ en ‘wijnen wijnen wijnen‘ laten duidelijk zien dat Lizzy en Danny elkaar hebben gevonden in een vriendschap.