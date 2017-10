Koukleum? Met dít populaire product van Primark zit je er deze winter warm bij

Echt koud is het nog niet, maar de koukleumen onder ons hebben het dekentje er natuurlijk alweer bij gepakt. Maar dan zit je er vast nog niet zo gezellig bij als met dít nieuwe woonaccessoire van Primark.

Want waarom een saai dekentje op de bank als je ook je voeten op kunt warmen in een zeemeerminnendeken mét staart? Ja, je leest het goed. Dat dekentje ligt vanaf nu in de Primark-winkels voor €28. De modeketen plaatste een foto van het product op social media en die foto kreeg bijna 60.000 likes. Interesse? Dan moet je er dus snel bij zijn.

Bron: Cosmopolitan.com. Beeld: iStock.