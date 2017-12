Voor alle koukleumen: je kan deze winter een 'full body sjaal' kopen

Het is alweer december en voor je het weet begint de winter. En de winters in Nederland kunnen soms behoorlijk koud zijn. Maar er is een oplossing voor alle koukleumen onder ons, namelijk: de full body sjaal.

Het is misschien niet het meest praktische kledingstuk, maar alsnog een must voor iedereen die het áltijd koud heeft. Een sjaal die je volledige lichaam bedekt.

Vraagtekens

Maar als je de full body sjaal zo ziet, vraag je toch een paar dingen af. Draag je er bijvoorbeeld nog iets onder? Stel je valt terwijl je deze sjaal draagt, kun je dan nog wel opstaan? Of blijven je armen in de sjaal vastzitten. Is het mogelijk om je armen vrij te houden om nog andere dingen te doen? Zit er stretch in? Ademt de stof wel?

Flinke prijs

Ach, het is in ieder geval een ultieme oplossing om de komende winter er warm bij te zitten. Je moet er wel een groot bedrag voor neerleggen, hij kost namelijk 280 dollar, oftewel zo’n €240. Maar hé, dan heb je ook wel iets.

Bron: Bustle. Beeld: Facebook